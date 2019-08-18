رياضة | مبابي يضع خطة سحرية للهروب من جحيم باريس إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يضع خطة سحرية للهروب من جحيم باريس إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يصر على فكرة الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن مبابي مقتنع بأنه يجب أن يقوم بمحاولة أخيرة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ يفوز به باستمرار، مثل ريال مدريد الإسباني.

ومن الجدير بالذكر ان مبابي هو حلم يطرحه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في الفريق الملكي، لكن كل شيء ممكن حتى بدون البرازيلي. فالفرق التي تمتلك مجموعات عظيمة ومدربين أقوياء هي التي تنجح أساسا في هذه المسابقة، كما كان الحال مع زيدان في السنوات الأخيرة.