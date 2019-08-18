رياضة | بث مباشر مباراة مصر وألمانيا في نهائي مونديال اليد للناشئين PLUS يوتيوب مشاهدة مباراة مصر Handball LIVE مصر رابط شغال

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر مباراة (مصر وألمانيا) YALLA LIVE، يحلم منتخب مصر للناشئين بكتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية في بطولة كأس العالم المقامة بمقدونيا، وذلك عندما يلتقي اليوم الأحد 18 أغسطس مع منتخب ألمانيا في نهائي البطولة، شاهد بث مباشر مباراة (EGYPT VS GERMANY) بدون تقطيع علي KORA STAR.

تنطلق مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابعوا بث مباشر لمباراة منتخب مصر لليد على KORA GOAL، وتذاع مباريات البطولة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة اليد علي موقع YOU TUBE.

يخوض منتخب مصر البطولة بقائمة مكونة من:عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

يلا شوت بلس - بث مباشر مباراة مصر اليوم، حيث تأهل منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط من 4 إنتصارات وهزيمة وحيدة، بينما تخطي منتخب سلوفينيا في دور الـ16، ثم أطاح بالمنتخب الآيسلندي من دور الثمانية، قبل أن يتجاوز البرتغال في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الألماني في النهائي، شاهد بث مباشر لمباراة مصر COOL KORA.