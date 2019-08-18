رياضة | برشلونة يوجه الضربة القاضية لـ نيمار !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه الضربة القاضية لـ نيمار ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت تقارير صحفية فرنسية، على نفاوضات نادي برشلونة الإسباني، مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن اهتمام برشلونة باستعادة نيمار من نادي العاصمة الفرنسية، ليس حقيقي على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة أن تواجد وفد برشلونة في باريس مجرد خدعة لتهدئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يدفع الإدارة من أجل عودة البرازيلي، مع العلم أن إدارة برشلونة تعرف بأنها عملية صعبة للغاية ومستحيلة إقتصادياً هذا الصيف.