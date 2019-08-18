رياضة | الأهلي يصدر بيانا ناريا بشأن التحكيم وتقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدر بيانا ناريا بشأن التحكيم وتقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا للرد على الأخطاء التحكيمية -على حد تعبيرهم- التي وقعت في مباراة الفريق أمام بيراميدز في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء البيان على النحو التالي: "ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأخطاء التحكيمية “الفجة” التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة الكأس والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة".

وتابع: "وتطرقت اللجنة في إجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، خاصًة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لإتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الـV.A.R لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة، وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي وهو ما لم يحدث".

وأضاف: "كما أن اللجنة ناقشت أيضًا المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوف تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد".