رياضة | ليس نيمار.. برشلونة ينقض على صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس نيمار.. برشلونة ينقض على صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن الخطة البديلة لنادي برشلونة حال فشل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير فرنسية أن برشلونة سيتوجه صوب إنجلترا وتحديدًا نادي توتنهام الإنجليزي لضم الدنماركي كريستيان إريكسن حال فشل في التعاقد مع "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت التقارير أن برشلونة اختار "إريكسن" أحد أهداف غريمه التقليدي ريال مدريد، ليكون بديلًا لنيمار حال تمسك باريس سان جيرمان باستمراره في الموسم المقبل.

ولن يمانع نادي توتنهام هوتسبير في رحيل "إريكسن" لبرشلونة هذا الصيف، خاصة وأن اللاعب يحق له الرحيل مجانًا في يناير المقبل، وهذا ما لا يريده مسؤولي النادي اللندني، خاصة وأن اللاعب رفض تمديد عقده مع السبيرز.

وقد يفكر برشلونة بشكل رسمي في ضم إريكسن حال استمر باريس سان جيرمان في طلباته المالية المبالغ فيه للموافقة على رحيل نيمار.