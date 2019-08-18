رياضة | نجم برشلونة يُضحي بنفسه لأجل التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يُضحي بنفسه لأجل التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني، مساعيه من أجل حسم التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

‏وبحسب ما ذكره الصحيف روجير توريلو، من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نجم دفاع برشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو يضع نفسه تحت تصرف النادي في عملية نيمار.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة لم يتخلى عن أمر التوقيع مع نيمار، وأن النادي الكتالوني يجهز عرض جديد الأسبوع المقبل.