رياضة | نيمار يُورط باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُورط باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن رحيل نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان أصبح أكثر صعوبة في الأيام الأخيرة بعد انتقال فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ وعودة جاريث بيل لتشكيلة ريال مدريد الأساسية.

أما عن ريال مدريد، فالمفاوضات موجودة حقا ولكن ما جعلها أكثر تعقيدا أولا قيمة الانتقال وثانيا زين الدين زيدان، حيث ان مدرب ريال مدريد غير متحمس صراحة لفكرة قدوم النجم البرازيلي.

لكن نيمار، الذي يتبنى استراتيجية الفوضى أو ببساطة لأنه متأكد بأنه سينتهي به المطاف وينتقل، جعل الأمور تزداد سوءاً من خلال عدم اهتمامه بباريس وأسلوبه برفع المزاد بين برشلونة وريال مدريد.