رياضة | خطوة مفاجئة من ريال مدريد تهدي برشلونة صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من ريال مدريد تهدي برشلونة صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيتخذ موقفاً حيادياً حاليا ويفسح الطريق لغريمه برشلونة لضم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد سيفسح الطريق لبرشلونة لإجراء مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لإقناعه بعودة نيمار وانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات وإذا فشلت فإنه سيكون بإمكانه إعادة فتح المفاوضات بشكلٍ أكثر هدوءاً مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع سفر بعض مسئولي البرسا الثلاثاء المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس لمقابلة ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا وجد مسئولي باريس سان جيرمان صعوبة بيع نيمار لبرشلونة فإنهم سيكونوا أكثر مرونة في مفاوضاتهم مع الملكي حول بيعه لهم.