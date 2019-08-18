شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب لاسارتي في 245 يومًا مع الأهلي (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، الأورجوياني، مارتن لاسارتي، عقب ساعات من وداع الفريق منافسات كأس مصر على يد بيراميدز من الدور ثمن النهائي.

وتم التعاقد مع لاسارتي من قبل إدارة النادي الأحمر في السادس عشر من ديسمبر من العام المنصرم 2018، في ولاية استمرت لمدة 245 يوماً .

التقرير التالي نستعرض من خلاله بلغة الأرقام كشف حساب لاسارتي في ولايته مع الأهلي في 245 يوماً.

الأورجوياني قاد الأهلي في 32 مباراة تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 23 منهم بنسبة نجاح 72% والخسارة في 6 والتعادل في 3.

وسجل لاعبو الأهلي في ولايته بـ 32 مباراة 54 هدفاً بواقع 1.4 هدفاً في المباراة الواحدة، وسكنت شباك الفريق 20 هدفاً بواقع 0.62 هدفاً مع كل مباراة.

أكبر فوز للأهلي في ولاية لاسارتي جاء بخماسية نظيفة في شباك سيمبا التنزاني وتحقق معه رقم قياسي شخصي للفريق كأكبر انتصار في تاريخه بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

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ومن المفارقات أن خماسية جديدة سجلت رقماً قياسياً هزيمة المرة بشكل سلبي بخسارة قاسية تلقها الأهلي على يد صن داونز بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 5/0 كأثقل هزيمة لنادٍ مصر في تاريخ المشاركات الأفريقية.

وحقق لاسارتي مع الأهلي لقب وحيد هو لقب الدوري الممتاز والذي قاد الفريق للتويج به بفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك الوصيف ليكون هو أول مدرب من القارة اللاتينية يحقق الدرع مع المارد الأحمر، بينما ودع معه الفريق منافسات دوري الأبطال من ربع النهائي وكأس مصر من ثمن النهائي.

وبالنسبة لمباريات القمة أمام الزمالك قاد لاسارتي الأهلي في مواجهتين أمام الفارس الأبيض حسم التعادل السلبي الأولى وتمكن الأحمر من الفوز بالثانية بهدف دون رد.

ومن أبرز المفارقات في مسيرة لاسارتي مع الأهلي هو أن انطلاقتها ونهايتها جاءت بالخسارة على يد فريق بيراميدز، الأولى بالدوري والثانية بالكأس.

ويعتبر لاسارتي هو أول مدير فني في الألفية الثالثة للاهلي يخسر أمام فريق واحد بعينه في 3 مرات متتالية، حيث خسر أمام بيراميدز مرتين بالدوري ومرة أخيرة بكأس مصر.

كما لم ينجح لاسارتي في قيادة الأهلي لأي انتصار خارجي خلال مشوار الفريق بأفريقيا فخسر في 3 مواجهات وحقق تعادل وحيد.

وشهدت مسيرة لاسارتي مع الأهلي عودة وحيدة في النتيجة والفوز بعد التأخر بهدف وذلك في مباراة الجونة بالدوري الممتاز، في حين فشل الفريق الأحمر في ولاية الأورجوياني من قلب تأخره لانتصار في 6 مناسبات أخرى بتعادل و5 هزائم.