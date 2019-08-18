شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يحقق رقمًا جديدًا لأول مرة منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادى أرسنال، رقما مميزا بتغلبه على ضيفه بيرنلى 2/ 1، فى إطار الجولة الثانية من عمر الدورى الإنجليزى، على ملعب الإمارات، وقالت شبكة «سكواكا» للإحصائيات إن أرسنال بدأ الدورى الإنجليزى بفوزين متتاليين، لأول مرة، منذ موسم 2009- 2010، وتغلب أرسنال فى المباراة الأولى على نيوكاسل يونايتد (1-0)، بينما انتصر على بيرنلى (2-1).

ثنائية أرسنال أمام بيرنلى حملت توقيع ألكسندر لاكازيت وأوباميانج فى الدقيقتين 13 و64، بينما سجل أشلى بارنس هدف بيرنلى الوحيد فى الدقيقة 43، ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد بيرنلى عند 3 نقاط.

وسجل لاكازيت أول هدف للجانرز فى ملعب الإمارات هذا الموسم، فى الدقيقة 13، بمساعدة الوافد الجديد دانى سيبايوس، وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن لاكازيت تمكن من المشاركة فى 28 هدفًا لأرسنال فى 36 مباراة بالدورى الإنجليزى الممتاز، فى المباريات التى تقام بملعب الإمارات، بواقع (21 هدفًا و7 تمريرات حاسمة).

وأضافت أن لاكازيت يتفوق على جميع زملائه بالفريق، فى المساهمة بالأهداف على ملعب الإمارات، منذ بداية مشاركته مع الفريق اللندنى، فيما قالت شبكة «سكواكا»، أن دانى سيبايوس، المنضم هذا الصيف لأرسنال من ريال مدريد، احتاج إلى 39 دقيقة لعب فقط بالدورى الإنجليزى الممتاز، لكى يصنع هدفه الأول فى البريميرليج.

وساهم سيبايوس فى حصد اَرسنال للنقاط الثلاث فى أول مباراة يشارك فيها أساسيًا مع الفريق، حيث تمكن من صناعة هدفى الجانرز، وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن دانى سيبايوس أصبح ثالث لاعب فى تاريخ أرسنال، يتمكن من صناعة هدفين فى أول مباراة له أساسيا بالبريميرليج بعد رى بارلور وهنريك مخيتريان. وأضافت أن سيبايوس كان أكثر لاعبى أرسنال لمسًا للكرة بواقع 97 لمسة، والأكثر صناعة للفرص بواقع 4 فرص، كما مرر أكثر من 70 تمريرة. وكان أرسنال قد تغلب على نظيره بيرنلى بنتيجة 2-1، أمس الأول السبت، على ملعب الإمارات، فى إطار الجولة الثانية من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز.

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ثنائية أرسنال حملت توقيع ألكسندر لاكازيت وأوباميانج فى الدقيقتين 13 و64، بينما سجل أشلى بارنس هدف بيرنلى الوحيد فى الدقيقة 43.

المحاولة الأولى فى المباراة جاءت عن طريق دانى سيبايوس، بعد تمريرة مع نيلسون على حدود منطقة جزاء بيرنلى، ليسدد لاعب ريال مدريد السابق، تصويبة قوية بجوار المرمى فى الدقيقة الخامسة.

وتألق بوبى حارس بيرنلى، وحول رأسية لاكازيت فى الدقيقة 12 إلى ركلة ركنية، لينجح من خلالها لاكازيت فى تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 13، بعدما استحوذ على الكرة، وسدد بين أقدام الحارس داخل الشباك.

وواصل بوبى تألقه بعدما حرم المهاجم الشاب نيلسون من تسجيل ثانى أهداف أرسنال، بعدما سدد نيلسون تسديدة قوية من داخل المنطقة، أبعدها بوبى بعيدة عن مرماه فى الدقيقة 34، وعاد حارس بيرنلى لمواصلة تألقه، وتصدى لتسديدة جندوزى الأرضية فى الدقيقة 41، ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وتمكن أشلى بارنس من تعديل النتيجة فى الدقيقة 43، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى كريس وود، الذى مرر الكرة إلى ماكنيل، ليمرر عرضية أرضية ويسكنها بارنس داخل الشباك بنجاح.

وفى الدقيقة 45، ألغى حكم اللقاء هدفًا للجانرز سجله نيلسون، بداعى وجود تسلل على مونريال، ليعود إلى خاصية تقنية الفيديو التى أكدت صحة حالة التسلل، وحاول أوباميانج التسديد من بعيد فى الدقيقة 51 من عمر المباراة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيرنلى.

أوباميانج عاد مجددا فى الدقيقة 59، واستلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بالقدم اليمنى، نجح الحارس بوبى فى إبعادها ببراعة عن مرماه، ورد ويستوود برأسية فى الدقيقة 61، لكنها علت عارضة الجانرز. ومن جديد، تألق بوبى، وأنقذ مرماه من فرصة هدف، بعدما استلم دانى سيبايوس الكرة خارج المنطقة، وسدد يسار الحارس، ليبعدها بوبى إلى ركلة ركنية. وفى الدقيقة 64، نجح أوباميانج فى إضافة الهدف الثانى لأرسنال، بعدما استلم تمريرة دانى سيبايوس، وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس بوبى، وسنحت الفرصة أمام البديل توريرا لمضاعفة النتيجة فى الدقيقة 90، لولا تألق بوبى الذى منع فريقه من هزيمة ثقيلة بعدما أنقذ العديد من الفرص طوال المباراة.