شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن إقالة «لاسارتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي رسميًا إقالة المدير الفني الأوروجواني مارتن لاسارتي عقب هزيمة الفريق بهدف نظيف أمام بيراميدز وتوديع كأس مصر. Advertisements وحسب الموقع الرسمي للنادي قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور رئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب، توجيه الشكر للأوروجوياني ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية. وقررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. وأوضح الموقع أن القرار جاء ذلك بعد دعوة «الخطيب» اللجنة لإجتماع مطول، ظهر اليوم الأحد، لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على إستقرار الفريق وانتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.

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