الأحد 18 أغسطس 2019
قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ان بطل العالم ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي مصر على ترك الفريق والانتقال الى فريق اخر خلال الفترة القادمة.
وقالت الصحيفة أن مبابي يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ يفوز به باستمرار مثل ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
يذكر ان ريال مدريد لطالما كان مبابي ضمن خططه مع البرازيلي نيمار زميله في الفريق الفرنسي لكن ادارة الميرنغي احترمت نظيرتها في البي اس جي التي رفضت بيع نجمها وهدافها الاول الموسم الماضي وقررت تاجيل فكرة التعاقد معه.
كانت هذه تفاصيل خبر مبابي يخطط للهروب من باريس سان جيرمان للدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.