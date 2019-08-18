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مبابي يخطط للهروب من باريس سان جيرمان للدوري الاسباني

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الأحد 18 أغسطس 2019

قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ان بطل العالم ولاعب نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​كيليان مبابي​ مصر على ترك الفريق والانتقال الى فريق اخر خلال الفترة القادمة.

وقالت الصحيفة أن مبابي يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ يفوز به باستمرار مثل ​​ الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

 

يذكر ان ريال مدريد لطالما كان مبابي ضمن خططه مع البرازيلي ​​ زميله في الفريق الفرنسي لكن ادارة الميرنغي احترمت نظيرتها في البي اس جي التي رفضت بيع نجمها وهدافها الاول الموسم الماضي وقررت تاجيل فكرة التعاقد معه.

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