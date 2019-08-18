الدوري الألماني يرحب بكوتينيو قبل الانضمام إلى بايرن ميونخ

الأحد 18 أغسطس 2019

قوبل الإعلان عن اعتزام نادي بايرن ميونخ استعارة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني، بردود فعل إيجابية من قبل منافسي النادي البافاري في الدوري الألماني.



وقال الألماني الدولي يوليان برانت لاعب نادي بوروسيا دورتموند: "أنا من أشد المعجبين به، وأرى أنه إثراء للبوندسليجا".

ويعتزم بايرن استعارة كوتينيو"27 عاما" من برشلونة لمدة موسم واحد.

من جانبه، قال فريدهلم فونكل، المدير الفني لنادي فورتونا دوسلدورف في حديث تليفزيوني إن "بايرن باستعارته لكوتينيو ضم لاعبا رائعا مفيدا لكل الدوري الألماني".

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ووصل كوتينيو إلى ميونخ اليوم الأحد، ومن المنتظر أن يوقع على عقده مع النادي بعد إجراء الفحص الطبي.

وقال نيكو كوفاتش، المدير الفني للبايرن، إن "الدوري الألماني كله" يمكنه أن يسعد بقدوم كوتينيو: "فهذا أمر عظيم لكل الدوري الألماني أن تتاح لنا فرصة أن نرى كوتينيو، فهو لاعب بارز ومن طراز خاص ويقوم بأشياء مذهلة".

وأضاف كوفاتش أن كوتينيو "سيكون على المدى البعيد أفضل لاعب في ألمانيا".

وأعرب ماكس إيبريل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ، عن قلقه حيال النشاط الأخير لبايرن في سوق الانتقالات وقال: "بايرن لديه قائمة عظيمة وعندما أشاهد القادم الآن أشعر بالقلق والخوف من هذه التعزيزات".