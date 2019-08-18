شكرا لقرائتكم طارق يحيى يبلغ إدارة الزمالك برفضه الاستمرار مع ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، مسئولى القلعة البيضاء باعتذاره الرسمى عن قبول منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

طارق يحيى أجرى اتصالاً هاتفيًا بأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أبلغه خلاله باعتذاره الرسمى عن عدم التواجد ضمن الجهاز المعاون لـ"ميتشو".

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كان "إيدر" قال فى تصريحات صحفية أنه على أتم الاستعداد لخدمة نادى الزمالك فى أى منصب، إلا أن مهمة المدرب العام فى الوقت الحالى ستكون صعبة بالنسبة له، خاصة أنه سبق ووافق على هذا المنصب فى ظروف خاصة، وسيكون الأمر صعبًا حاليًا.

وأشار طارق يحيى إلى أن هناك بعض الكوادر الزملكاوية يجيدون العمل فى هذا المنصب أفضل منه، متمنيًا التوفيق للجهاز الجديد، وموجهًا الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم فيه طوال الفترة الماضية.

وعن إدارة لقاء العودة بين الزمالك وديكاداها الصومالى بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل، قال طارق يحيى، "سأقود تدريب اليوم بشكل طبيعى، وإذا طالبتنى الإدارة بالاستمرار لحين الانتهاء من قيادة المباراة القادمة فلن أتأخر لحظة".