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شكرا لقرائتكم منتخب نيجيريا يؤازر الفراعنة فى نهائي مونديال ناشئى اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الناشئين فى مونديال مقدونيا على تواجد منتخب نيجيريا لمؤازرة مصر أمام ألمانيا فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة مساءا فى نهائى كأس العالم بالأعلام المصرية.
حضر منتخب نيجيريا مباراة نصف النهائى أمس أمام البرتغال أيضا لمؤازرة أحفاد الفراعنة.
تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور الـ8.
شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.
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