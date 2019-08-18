شكرا لقرائتكم فرمان الجبلاية يحصن الأهلى برمضان صبحى وعمرو السولية أمام الزمالك بالسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مشاركة رمضان صبحي و عمرو السولية لاعبى الأهلي أمام الزمالك فى لقاء السوبر المقرر له 18 سبتمبر المقبل ، صحيح .

كان الثنائى السولية ورمضان صبحي قد حصلا على إنذار فى لقاء بيراميدز بكأس مصر بدور الـ16 والذى إنتهي بهزيمة الأهلي بهدف وتوديعه للمسابقة ، وربط البعض أن الثنائى يمتلك إنذارين فى الدورى قبل ذلك وبالتالي غيابهما عن اللقاء المقبل للاهلي وهو السوبر أمام الزمالك للحصول على الإنذار الثالث.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الكأس التى أقيمت أمس بين الأهلي و بيراميدز تعد من الموسم الجديد لأنها بعد فترة قيد جديدة والموسم ينتهي بنهاية الدورى وليس الكأس وبالتالي تم إحتساب مباراة الأهلي و بيراميدز من الموسم الجديد .

تابع المصدر أن هذه اللائحة يتم العمل بها منذ موسم 2015 و تكرر هذا السيناريو 3 مرات من قبل بأن يتم لعب الكأس بعد فترة القيد الجديدة ، وبالتالي يحق لرمضان و السولية المشاركة أمام الزمالك بينما لا يشارك أيمن أشرف فى السوبر لحصوله على طرد.