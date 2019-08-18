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شكرا لقرائتكم فرمان الجبلاية يحصن الأهلى برمضان صبحى وعمرو السولية أمام الزمالك بالسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الثنائى السولية ورمضان صبحي قد حصلا على إنذار فى لقاء بيراميدز بكأس مصر بدور الـ16 والذى إنتهي بهزيمة الأهلي بهدف وتوديعه للمسابقة ، وربط البعض أن الثنائى يمتلك إنذارين فى الدورى قبل ذلك وبالتالي غيابهما عن اللقاء المقبل للاهلي وهو السوبر أمام الزمالك للحصول على الإنذار الثالث.
تابع المصدر أن هذه اللائحة يتم العمل بها منذ موسم 2015 و تكرر هذا السيناريو 3 مرات من قبل بأن يتم لعب الكأس بعد فترة القيد الجديدة ، وبالتالي يحق لرمضان و السولية المشاركة أمام الزمالك بينما لا يشارك أيمن أشرف فى السوبر لحصوله على طرد.
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