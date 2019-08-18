شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يضم ظهير أيسر الزمالك السابق فى انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم على فتحى الظهير الأيسر السابق للزمالك، إجراءات انتقاله لصفوف الإنتاج الحربي فى صفقة انتقال حر، بعدما تواجد خلال الفترة الأخيرة مع الفريق فى معسكر شرم الشيخ. ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادى الإنتاج الحربى فى حضور اللواء أشرف عامر، رئيس النادى، وخالد مهدى المشرف على الكرة. يذكر أن الإنتاج الحربى تعاقد مع كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدرى من الأهلى والحارس محمد عصام الغندور المنضم حديثا للفريق.

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