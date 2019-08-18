شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة .. فراعنة اليد يتقدمون على ألمانيا في نهائي المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد مع ألمانيا في نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا، على الميدالية الذهبية للمونديال.

وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائي بالفوز على البرتغال41 /36 في نصف النهائي بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 في دور الـ8.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائي تحقيق الفوز في 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد في ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال ، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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حافظ الفراعنة على نظافة الشباك في أول دقيقتين.

بادر منتخب ألمانيا بالتسجيل قبل أن يتعادل الفراعنة.

يفرض امنتخب مصر سيطرتهم على المباراة وتفوقوا بفارق كبير.