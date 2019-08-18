شكرا لقرائتكم آينتراخت فرانكفورت يجتاز هوفنهايم بهدف هنتيريغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ آينتراخت فرانكورت مشواره في النسخة الجديدة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على أفضل وجه، بعدما تغلب 1 - صفر على ضيفه هوفنهايم يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

ويدين فرانكفورت بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه مارتن هينتيريغر، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الثواني الأولى من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، واصل فرانكفورت تفوقه على هوفنهايم في مواجهاتهما المباشرة بالمسابقة، بعدما حقق عليه انتصاره الثالث على التوالي، وذلك عقب فوزه عليه في مباراتي الذهاب والعودة في المسابقة الموسم الماضي.

ويرجع آخر فوز لهوفنهايم على فرانكفورت في بطولة الدوري إلى 30 أبريل عام 2017، عندما تغلب عليه 1 - صفر.