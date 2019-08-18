شكرا لقرائتكم غوارديولا: حكم تقنية الفيديو "احتسى القهوة" في لقطة رودري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان يمكن أن ينشغل تفكير بيب غوارديولا مدرب مانشستر بأحداث عديدة وقعت خلال التعادل المثير 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مثل إلغاء هدف "الانتصار" من غابرييل جيسوس عن طريق حكم الفيديو المساعد ومشادة كلامية مع مهاجمه سيرجيو أغويرو أثناء استبداله.

لكن الواقع أنه رغم المباراة المفعمة بالمشاعر والجدل الكبير المستمر فإن المدرب الإسباني لم ينس أن يتحدث عن الأسلوب الرائع لسيتي خلال اللقاء.

ومع استعادة كيفن دي بروين أفضل مستوياته، بعدما تأثر بالإصابة خلال الموسم الماضي، ومع تطور أداء رودري المنضم في صفقة قياسية للنادي، سيطر سيتي على أغلب فترات المباراة وقدم أداء رائعا.

ولم يكن ظهر على أداء سيتي أي سلبيات واضحة خلال تتويجه بلقب الدوري الممتاز في آخر موسمين لكن بالنسبة لمدرب برشلونة السابق فإن الفريق يسير في تقدم.

وقال غوارديولا: لعبنا بشكل رائع. قدمنا أحد أفضل مبارياتنا معا. سيطرنا على المباراة وصنعنا الفرص... وحاول توتنهام الضغط لكنه لم ينجح في ذلك.

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وأضاف: كنا نواجه توتنهام، أحد أفضل الفرق في أوروبا، وقدمنا أداء مذهلا. لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز. تعثرنا مرتين أمام توتنهام بسبب حكم الفيديو، ففي الموسم الماضي بسبب التسلل واليوم بسبب لمسة يد. وهذا كل ما في الأمر.

وشعر غوارديولا أن التاريخ يعيد نفسه عقب إلغاء هدف جيسوس في اللحظات الأخيرة، بسبب وجود لمسة يد من إيمريك لابورت مدافع سيتي، لأنه ودع دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الموسم الماضي عقب إلغاء حكم الفيديو لهدف من رحيم سترلينج بسبب التسلل.

وقال غوارديولا: كنت أعتقد أننا نسينا ما حدث مع توتنهام في دوري الأبطال الموسم الماضي لكن تكرر نفس الأمر. ألغى الحكم وحكم الفيديو المساعد الهدف. هذه المرة الثانية وهذا أمر صعب بكل أمانة لكن هكذا تسير الأمور.

لكن المدرب الإسباني لم يشعر بالرضا على الإطلاق من التحكيم في واقعة سقوط رودري داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة.

وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق: كانت ركلة ركنية وارتكب إيريك لاميلا خطأ ضد رودري الذي سقط أرضاً لكن تقنية حكم الفيديو المساعد كانت تحتسي القهوة.

ويشعر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام أنه يمكن أن يصبح مكان سيتي في مرات أخرى، فيما يتعلق بقرارات حكم الفيديو.

وقال المدرب الأرجنتيني: نحتاج إلى قبول حكم الفيديو. كنت أعارض حكم الفيديو بعض الشيء لكن الآن يجب قبول اللوائح. الآن نحن استفدنا. دون شك لن نستفيد في مرات أخرى. هذه لائحة ويجب أن نتقبلها.