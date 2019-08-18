آخرها أمام بيراميدز.. بيان عاجل من الأهلي بعد الأخطاء التحكيمية “الفجة”

كتب: ضياء السقا

ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأخطاء التحكيمية “الفجة” التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة الكأس والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، تطرقت اللجنة في إجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، خاصًة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لإتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الـV.A.R لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة، وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي وهو ما لم يحدث.

كما أن اللجنة ناقشت أيضًا المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوف تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء السبت، في دور الـ16 من كأس مصر، والتي أدارها الحكم جهاد جريشة، أخطاء تحكيمية مثيرة للجدل، وأكد خبراء التحكيم أن الأحمر له ضربتين جزاء لم يتم احتسابهما.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن رسميا، إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز، وإسناد المهمة الفنية لمحمد يوسف، مؤقتا.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، الأحد: "قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة".

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جاء ذلك بعدما دعا الخطيب اللجنة لإجتماع مطول ظهر اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على إستقرار الفريق وإنتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.

ويأتي قرار إقالة جهاز لاسارتي بعدما نفذ صبر الإدارة الحمراء، بعد الخروج المهين للأهلي أمام صن داونز، في دوري الأبطال، فضلا عن الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر.

وكانت جماهير الأهلي، قد دشنت هاشتاج "#لاسارتي_برا_الاهلي"، على تويتر للمطالبة برحيل المدرب الأوروجواياني من تدريب الفريق الأحمر، بعد خروج فريقهم من الكأس.

وطالبت الجماهير الحمراء، بإقالة لاسارتي، بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه الأهلي أمام بيراميدز، وتوديعه الكأس من مرحلة مبكرة، وأكدوا أنه لا وقت للصبر، ولابد من البحث عن مدرب له شخصية قوية مثل البرتغالي مانويل جوزيه.

وودع الأهلي كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.