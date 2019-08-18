الامارات | تعرف الى توقيت ومكان كأس سوبر الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الى توقيت ومكان كأس سوبر الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت رابطة المحترفين الإماراتية توقيت مباراة كأس سوبر الخليج العربي، أولى بطولات موسم 2019-2020، والتي ستجمع فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لموسم 2018-2019. وأعلنت الرابطة أن المباراة ستقام في الثامنة والنصف مساء السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، بحسب بيان من رابطة الأندية الإماراتية، اليوم الأحد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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