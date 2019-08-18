تشكيل ناري من لامبارد في مباراة تشيلسي أمام ليستر سيتي

الأحد 18 أغسطس 2019 جيرو بوليسيتش كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيلة الأساسية اليوم الأحد 18-8-2019، لمواجهة ليستر سيتي في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يخوض لامبارد المباراة برباعي هجومي يتكون من كريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو وبيدرو رودريجيز وماسون مونت. وجاء تشكيل تشيلسي كاملًا، كالتالي: Advertisements كيبا - أزبيليكويتا - زوما - إيمرسون - كريستنسن - جورجينيو - كانتي – مونت - بوليسيتش - جيرو – بيدرو. وعلى الجانب الآخر جاءت تشكيلة ليستر لمباراة اليوم كالتالي: شمايكل - فوكس – إيفانز - بيريرا - سويونكو - تيليمانس – نديدي - ماديسون - تشودري - فاردي – بيريز. ولحق بتشيلسي خلال الجولة الأولى خسارة فادحة برباعية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، بينما تعادل ليستر سلبيًا مع وولفرهامبتون.

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