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ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إريكسين

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يسعى للتعاقد مع إريكسين

الأحد 18 أغسطس 2019

إريكسين

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بتجهيز عرضًا للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن، صانع لعب فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

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ووفقا للصحيفة الانجليزية "ذا صن" فإن نادي ريال مدريد قرر عرض 60 مليون يورو على نظيره الإنجليزي، مقابل التخلي عن خدمات إيركسن، خلال الأيام المقبلة.

ويتبقى موسم وحيد في تعاقد إيركسن مع توتنهام هوتسبر، وهو ما يجعل نادي العاصمة الإنجليزية مجبرًا على التخلي عن خدماته، قبل خسارته مجانًا في الصيف المقبل.

واستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، إلا أن فرص ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية باتت صعبة، في ظل رفض ناديه التخلي عن خدماته.

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