رسمياً.. أشلي كول يعلق حذاؤه عن كرة القدم

رسميا.. أشلي كول يعلق حذاؤه عن كرة القدم

الأحد 18 أغسطس 2019

اشلي كول

قام النجم الانجليزي أشلي كول لاعب فريق ديربي كاونتي ونجم فريقي تشيلسي السابق تعليق حذاؤه واعتزاله كرة القدم.



وكشف كول الذي لعب أيضًا لفريقي روما الإيطالي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عن قراره في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" صباح اليوم الأحد.

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وقال الظهير الأيسر الإنجليزي: "بعد تفكير جيد، رأيت أن هذا بوضوح هو الوقت المناسب لتعليق حذائي."

وأكمل كول: "الآن أستطيع أن أنظر إلى المرحلة المقبلة، والذي أتمنى أن يكون في عالم التدريب، الآن أحصل على دورات تدريبية في هذا الأمر."

وتُوج كول بثلاثة عشر لقبًا في الأراضي الإنجليزية، أبرزها لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بقميص تشيلسي، كما تُوج بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.