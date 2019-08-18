شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد للأهلي الليبى بـ5 وديات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلى، استقرار ناديه علي خوض خمسة مباريات ودية بعد نهاية معسكر أكتوبر المقام حاليا ضمن خطة الاستعداد لملاقاة أهلي بني غازي الليبي فى البطولة العربية.

وقال مدير الكرة بنادى الإسماعيلى أن فريقه سيلاقي المصري البورسعيدي فى 29 أغسطس الجاري علي ملعب القناة ثم يواجه المريخ علي 30 أغسطس ثم يواجه المعادي يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل ثم الكهرباء في 6 من الشهر ذاته وتقام المباريات الأربعة الأخيرة علي ستاد الاسماعيلية.

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل وأوقعت القرعة الدراويش فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.