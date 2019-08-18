شكرا لقرائتكم "غندور" الأهلي يوقع على عقود الانتقال للإنتاج الحربي لمدة 5 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد عصام الغندور، حارس مرمى شباب الأهلى، إجراءات انتقاله لصفوف الإنتاج الحربي بعد توقيع عقود انتقاله بشكل رسمى، لمدة 4 مواسم قادمة، فى صفقة انتقال حر.

وتواجد الغندور اليوم الأحد، في نادى الانتاج الحربى لإنهاء إجراءات الصفقة، بصحبة وكيل أعماله الدكتور أحمد كمال سلطان، وفى حضور اللواء أشرف عامر، رئيس النادى، وخالد مهدى المشرف على الكرة.

وكان الغندور، محط أنظار عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، خاصة وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندرى، لكن اللاعب فضل الانضمام لصفوف الانتاج الحربى، فى ظل وجود فرصة كبيرة لمشاركته أساسيًا فى الموسم المقبل.

Advertisements

يذكر أن الإنتاج الحربي تعاقد مع كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسي على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدري من الأهلي.

كان محمد عصام الغندور قد حرس مرمى منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، في عام 2017، وهى البطولة التى شهدت تألق اللاعب وظهوره بشكل ملفت للأنظار، ورشحه البعض للانضمام للفريق الأول بالأهلى.

صاحب الـ22 عاما قضى الموسم الماضي معارا لنادي جمهورية شبين في دوري الدرجة الثانية المصري، كما سبق ولعب فى نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة أيضًا.