شكرا لقرائتكم أحمد داوودا يغادر معسكر سموحة لتأخر مستحقاته المالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاءت مغادرة داوودا لمعسكر سموحة، بعد تأخر إدارة النادى السكندرى فى صرف مقدم تعاقده، خاصة بعدما وافق اللاعب على تخفيض جزء من قيمة تعاقده بناءً على رغب إبراهيم حسن مدير الكرة.
وكشف مصدر بالنادى السكندرى، أن إبراهيم حسن عقد جلسة مع أحمد داوودا وطالبه بتخفيض قيمة عقده مع سموحة حتى لا يتسبب فى حدوث أزمة داخل صفوف الفريق خاصة وأن قيمة عقده كانت تفوق سقف التعاقدات مع اللاعبين داخل سموحة، وهو ما وافق عليه اللاعب، بخلاف الموافقة على الحصول على مستحقاته عن طريق الدفعات وليست شهريًا، إلا أن تأخر الإدارة والمماطلة فى صرف مقدم عقد اللاعب دفعه لمغادرة المعسكر.
وكان سموحة ضم كلاً من عمر صلاح حارس الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أحمد داوودا لمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى الحصول 13 مليون جنيه نظير انتقال محمد أبو جبل لصفوف الفريق الأبيض.
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