شكرا لقرائتكم 30 مليون جنيه تكبدتها خزينة الأهلي لقيادة لاسارتي للمارد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحملت خزينة النادى الأهلى ما لا يقل عن 30 مليون جنيه نظير تكليف الاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الاحمر فى 8 شهور سابقة، منذ تولي المسئولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون حيث بدأ المدرب الأورجوياني مهمته مع الفريق رسمياً في يناير الماضي.

بات لاسارتي على أعتاب الإقالة في الاهلي حيث سيصدر القرار غضون الساعات المقبلة بعدما خرج الأهلي أمس ، السبت، من كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف من بيراميدز في دور الـ16 حيث أن هذه الهزيمة هي الثالثة للأهلي من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي كما أنها البطولة الثانية التى يخسرها الفريق مع لاسارتي بعد الخروج من بطولة أفريقيا الماضية بهزيمة كارثية من صن دوانز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة.

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وتتحمل خزينة الأهلى 120 ألف دولار شهريا _ أي 2 مليون جنيه مصري_ كراتب شهرى للاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق ومساعديه سباستيان إيجورين المدرب العام واليخاندرو مدرب الأحمال.

لاسارتي ومعاونيه يحصلون على راتب شهري من الأهلي منذ يناير الماضي أي حصلوا على راتب ثمانية أشهر فضلاً عن 5 شهور مكافآة ليكون لاسارتي حصل على 13 شهر وإذا رحل رسمياً خلال الساعات المقبلة سيحصل على شهرين شرط جزائي ليكون إجمالي ما تحملته خزينة الأهلي 15 شهر أي ما يقرب من 30 مليون جنيه هذا بجانب تكاليف الإقامة طوال هذه الفترة.