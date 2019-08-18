شكرا لقرائتكم لجنة الفيفا توصي بتمويل المرحلة الثانية لمشروع "الهدف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل اليوم النائب الدكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد لجنة الاتحاد الدولي للمراجعة المالية لبرنامج "فيفا إلى الأمام" الذي يندرج تحته مشروع المبنى الجديد لمركز المنتخبات والاتحاد. حضر المقابلة د. مصطفى عزام المشرف على المشروع ومحمود خليل المراجع المالي للمشروع ، حيث أثنت اللجنة في نهاية عملها على الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الأولى للمشروع واتباع كافة اجراءات الحوكمة في تعاقدات المشروع مع الجهات الحكومية والصرف المالي ، حيث أعلنت اللجنة عن توصيتها للفيفا لبدء تمويل المرحلة الثانية للمشروع.

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