رمضان درويش يحصد ذهبية الجودو ببطولة الألعاب الإفريقية...

وفاز رمضان درويش بطل مصر وإفريقيا في المباراة النهائية على بطل المغرب، بعد تأهله للنهائي بعد تخطي بطل الكونغو والجابون، تأتى ذهبية درويش لتكون الرابعة للبعثة المصرية حيث أحرز على حازم وعلى عيد وعبد الرحمن محمد ذهبيات البطولة أيضا .

يذكر ان البطولة تفتح غدا الأثنين بمشاركة 52 دولة افريقية من بينها مصر وتقام منافسات البطولة فى 4 مدن مغربية وهى الرباط، كازابلانكا، الجديدة، وسلى وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020 حيث إن هناك 15 لعبة مؤهلة للاوليمبياد .