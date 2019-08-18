شكرا لقرائتكم طارق يحيى: سأعتذر عن تولى منصب المدرب العام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، أنه سيعتذر لمجلس الإدارة عن عدم تولى مهمة المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد الذى سيقوده الصربى ميتشو.

أضاف طارق يحيى، إنه على أتم الاستعداد لخدمة نادى الزمالك فى أى منصب، إلا إن مهمة المدرب العام فى الوقت الحالى ستكون صعبة بالنسبة له، خاصة وإنه سبق ووافق على هذا المنصب فى ظروف خاصة، وسيكون الأمر صعب حاليًا.

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تابع طارق يحيى حديثه، مؤكدًا أن هناك بعض الكوادر الزملكاوية يجيدون العمل فى هذا المنصب أفضل منه، متمنيًا التوفيق للجهاز الجديد، وموجهًا الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم فيه طوال الفترة الماضية.

وعن إدارة لقاء العودة بين الزمالك وديكاداها الصومالى بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، قال طارق يحيى: "سأقود تدريب اليوم بشكل طبيعى، وإذا طالبتني الإدارة بالاستمرار لحين الانتهاء من قيادة المباراة القادمة فلن اتأخر لحظة".

وتعد تصريحات طارق يحيى تأكيداً إنه سيتقدم اليوم باعتذارا إلى إدارة القلعة البيضاء بشأن استمراره مع ميتشو فى منصب المدرب العام.