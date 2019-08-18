شكرا لقرائتكم سييرا يدفع بكامل اللاعبين الأجانب في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دفع التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة بكامل اللاعبين الأجانب الذين تضمهم قائمة فريقه في كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي سيواجه خلالها فريق العهد اللبناني ضمن دور 32 من المسابقة.

وأعلن الاتحاد قائمة اللاعبين الأجانب التي شهدت تواجد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي المنتقل من غريميو مطلع العام الجاري، لكنه لم يلعب مع الفريق حتى الآن بسبب تعرضه إلى إصابة احتاج معها وقتاً للعلاج.

واختار سييرا مروان داكوستا ولويس خيمينيز وكارلوس فيلانويفا وكريم الأحمدي وإيميليانو فيكيو بالإضافة إلى البرازيلي رومارينيو والصربي إليكسندر بريوفيتش، وشهدت القائمة استبعاد المهاجم عبدالرحمن الغامدي، بينما تم اختيار هارون كمارا المنتقل من القادسية الشهر الماضي.