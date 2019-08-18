شكرا لقرائتكم النجم الإنجليزي آشلي كول يعتزل كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نجم كرة القدم الإنجليزي آشلي كول اعتزال اللعب يوم الأحد، لينهي مغامرته الطويلة مع الساحرة المستديرة التي استمرت لمدة 20 عاما تقريبا.

ويعد كول أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب المحلية مع الأندية التي قام بتمثيلها في إنجلترا، كما يعتبر أكثر المدافعين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب بلاده.

وقال كول (38 عاماً) في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد: بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في مجال التدريب.

وردا على سؤال حول مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع فريق أرسنال عندما شارك في لقاء الفريق اللندني مع ميدلزبره في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفية في نوفمبر عام 1999، قال كول إنه مشوار رائع ومذهل.

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وأضاف آشلي: عندما كنت طفلا صغيرا، لم أكن أتوقع أن ألعب أي مباراة أو أن أكون لاعبا محترفا، لكنني إذا نظرت إلى الوراء، فإنه يمكنني القول بأني لعبت في كأس العالم أكثر من مرة وشاركت في مباريات نهائية بدوري الأبطال، وكنت محظوظا بما فيه الكفاية بالتتويج بالدوري الإنجليزي عدة مرات. لقد حققت حلمي وأتطلع الآن للمستقبل، وأتمنى أن أكون مدربا رائعا.

ونجح كول في أن يصبح أحد أفضل المدافعين في تاريخ أرسنال، حيث توج مع الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، كان من بينها لقب نسخة المسابقة عام 2004، الذي حققه أرسنال دون أن يتلقى أي خسارة.

وواصل كول حصد الألقاب عقب انتقاله المثير للجدل لصفوف تشيلسي عام 2006، حيث فاز معه بالدوري الإنجليزي مجددا، وتوج بلقب وحيد في دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي، كما فاز كول بأربعة ألقاب أخرى لكأس إنجلترا مع تشيلسي، ليصبح أكثر اللاعبين نيلا للقب البطولة في تاريخ المسابقة العريقة.

ولسوء حظ كول، فإنه لم يحقق نفس النجاح الذي حققه مع الأندية خلال مشواره مع منتخب إنجلترا، إذ قال: ربما لم أفهم كيفية اللعب في المباريات الدولية كما ينبغي.

وتابع: بالنظر إلى الوراء، فقط شاركت في أكثر من 100 لقاء دولي مع منتخب إنجلترا. إنني فخور بذلك، ولكن ما يشعرني بالإحباط هو إخفاقي في التتويج بأي لقب مع الفريق أو حتى التأهل معه لإحدى المباريات النهائية أو الدور قبل النهائي.

وبعدما شارك في 556 مباراة مع أرسنال وتشيلسي، دافع كول عن ألوان أكثر من فريق خارج إنجلترا، إذ لعب في صفوف روما الإيطالي ولوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، قبل أن ينهي مسيرته الكروية مع فريق ديربي كاونتي تحت قيادة مدربه السابق فرانك لامبارد.