شكرا لقرائتكم كلوب يسخر من خطأ حارسه الإسباني أدريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سخر يورغن كلوب مدرب ليفربول من خطأ حارسه أدريان خلال الفوز 2-1 على ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت قائلا إن الأخطاء متأصلة في حراسة المرمى بالنادي.

وبعد هدفي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو أعطى الحارس الجديد أدريان الأمل لساوثهامبتون حين سدد كرة بشكل خاطئ لتصطدم بقدم داني إينجس وتسكن شباكه، لكن كلوب قلل من شأن الواقعة وقارن بينها وبين خطأ الحارس الأساسي أليسون أمام ليستر سيتي في الموسم الماضي.

وعما إذا تحدث مع أدريان قال كلوب: نعم. قلت له "أخيرا وصلت‭ ‬..مرحبا".. "أليسون قام بالمثل.. إنه أمر مرتبط بحراسة المرمى في ليفربول ولا مشكلة في ذلك طالما نفوز بالمباريات. كل شيء على ما يرام".

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وعوض أدريان زميله أليسون الذي سيغيب لفترة طويلة بعد إصابته في الجولة الافتتاحية أمام نوريتش وشارك الحارس الإسباني رغم إصابته الغريبة أثناء الاحتفال بلقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي منتصف الأسبوع الماضي.

وقال كلوب: أصيب أدريان بتورم في الكاحل ومررنا إليه الكثير من الكرات للخلف. أنا سعيد بكل ما فعله وبكل ما تصدى له. يجب أن يشعر بقية اللاعبين أيضا بمسؤولية أكبر عند بناء الهجمة ولا يمكن تمرير كل الكرات للخلف ونأمل أن تساعده المسكنات. لا أعتقد أن الهدف جاء لهذا السبب. من الأفضل إعادة كرات أقل للخلف. أدريان بارع في استخدام قدمه.

وسيستضيف ليفربول منافسه أرسنال، الذي يتساوى معه في تحقيق انتصارين، يوم 24 من الشهر الجاري. ‭ ‬ ‭ ‬