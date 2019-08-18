time سبورت: مشاهدة مباراة مصر والمانيا لكرة اليد Yalla shoot يلا شوت يوتيوب ماتش منتخب مصر مباشر...

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والمانيا بث مباشر نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين yalla shoot، حيث يلعب اليوم منتخب كرة اليد المباراة النهائية ضد منتخب المانيا، في لقاء تاريخي للفريق المصري، ومنتظر من كافة الجماهير المصرية واضعين أمال على جيل جديد من اللاعبين، يقودوا الفريق لإنجاز كبير وضخم، خاصة أن الفريق المصري الشاب يقدم مستوي قوي للغاية خلال البطولة، بث مباشر مباراة مصر والمانيا كرة اليد.

مباراة مصر والمانيا بث مباشر كرة اليد kora live، وتلعب مباراة منتخب مصر والمانيا في نهائي كاس العالم للشباب المقامة حالياً في دولة مقدونيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمةن وهناك احتمالات كثيرة أن تقوم قناة النيل للرياضة المصرية بنقل المباراة على شاشتها، خاصة أنها المرة الاولى التي يصل فيها منتخب مصر إلي نهائي بطولة عالمية في تلك المرحلة السنية، مشاهدة مباراة مصر والمانيا يلا شوت لكرة اليد.

مصر والمانيا لكرة اليد كورة اون لاين، وكان المنتخب المصري قد فاز أمس السبت في الدور قبل النهائي على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 مقابل 36، في اكتساح مصري معتاد من أول البطولة، فيما تأهل المنتخب الألماني إلي تلك المباراة بفوزه على المنتخب الدنماركي في الدور قبل النهائي، ليضرب موعداً مع شباب الفراعنة، وقبل بداية المواجهة مباشرة سوف نوفر لكم رابط البث المباشر لنهائي كاس العالم للناشئين لكرة اليد.

بث مباشر مصر والمانيا لكرة اليد

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وسوف نوفر لكم رابط مباشر لمباراة مصر والمانيا في نهائي كرة اليد بكاس العالم للناشئين، بتعليق خالد خيري، عبر قناة تايم سبور الفضائية.

بث مباشر اون لاين لمباراة كاس العالم لكرة اليد بين مصر والمانيا المباراة يتم الاستعداد لها الىن من كافة اللاعبين وسط محاضرة فنية من المدير الفني للمنتخب.