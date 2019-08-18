مصدر: فيفا يعتمد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم ينتظرون خلال الساعات المقبلة اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للجنة الخماسية التي ستدير الكرة المصرية الفترة المقبلة.

وكان هاني أبوريدة قد تقدم باستقالته ومجلسه بالكامل بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، وأصبح ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، هو القائم بأعمال رئيس الاتحاد.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "اتحاد الكرة ينتظر خلال الساعات المقبلة اعتماد فيفا للجنة الخماسية التي ستدير الكرة المصرية لحين الدعوة لانتخابات جديدة".

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وواصل "عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبدالله وماجد نجاتي وسحر عبدالحق هم أعضاء اللجنة، بالاضافة لثروت سويلم المدير التنفيذي".

وأضاف "هناك اسم جمال محمد علي، من المقرر أن يتم ضمه لاتحاد الكرة من أجل تولي ملف البراعم والناشئين، هذا بالإضافة لعمل اللجان المختلفة وفقا للتعيينات الأخيرة".

واختتم "من المقرر أن يتم توزيع المهام المختلفة على أعضاء اللجنة الخماسية من أجل ادارة الكرة المصرية في الفترة المقبلة".