طارق يحيى يوضح لمصراوي موقفه من الجهاز الفني الجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز المعاون للصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وكان رئيس الزمالك كشف عن وجود طارق يحيى في منصب المدرب العام للفريق، وأيمن عبد العزيز منسقا للفريق، بدلًا من أيمن حافظ.

وقال طارق يحيى، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إنه يرفض فكرة العمل كرجل ثاني في الجهاز الفني الجديد بقيادة ميتشو.

وأضاف: "وافقت على قيادة الفريق مؤخرًا في لقاء ديكاداها لأنني لا أستطيع رفض نداء الزمالك".

وأكمل: "اتفقت مع مجلس الإدارة على التواجد لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي".

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وتابع: "سأحضر مران اليوم وجهزت تقريرا لتسليمه للمدرب الجديد، عن اللاعبين والفترة الأخيرة والارتباطات المقبلة للفريق وموقف اللاعبين المصابين".

وأتم نجم الزمالك السابق قائلا: "راض عن الفترة التي قضيتها مع الزمالك، وأتمنى التوفيق للجهاز الجديد، الزمالك قادر على الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجديد".

وكان الزمالك قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز.

وتولى طارق يحيى القيادة الفنية للزمالك في لقاء ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة (7-0).

يُذكر أن عقد ميتشو مع الزمالك سيكون لمدة موسم واحد فقط، وسيصطحب 3 مدربين معه خلال الفترة المقبلة، بواقع: مدرب مساعد، مدرب حراس ومحلل أداء.