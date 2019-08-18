الخطيب يعقد اجتماعا طارئا في الأهلي لحسم مصير لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي يستعد لعقد جلسة مع لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم لحسم مصير مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وودع الأهلي منافسات كأس مصر، من دور الـ16 بعد الخسارة من بيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

Advertisements

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك جلسة ستجمع الخطيب بطه اسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو أعضاء لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم لحسم مصير لاسارتي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر الى أنه في حال تم الاستقرار على رحيل المدرب، سوف يتم الإعلان عن تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا خلال فترة البحث عن مدير فني أجنبي جديد من أجل قيادة الفريق خلال مباراة اطلع برة بطل جنوب السودان بدوري أبطال أفريقيا.

واختتم المصدر تصريحاته قائلا "خلال الساعات المقبلة سوف يتحدد مصير لاسارتي سواء بتجديد الثقة فيه واستمراره مديرا فنيا للأهلي، أو توجيه الشكر له".