احمد داوودا يغادر معسكر سموحة

غادر احمد أحمد داوودا لاعب الزمالك السابق وسموحة الحالي، معسكر الفريق السكندرى المقام حاليًا، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروى الجديد. وجاء ذلك بعد تأخر إدارة سموحة فى صرف مقدم تعاقده، خاصة بعدما وافق اللاعب على تخفيض جزء من قيمة تعاقده بناءً على رغبة إبراهيم حسن مدير الكرة. تعاقده، خاصة بعدما وافق اللاعب على تخفيض جزء من قيمة تعاقده بناءً على رغبة إبراهيم حسن مدير الكرة. وكان سموحة ضم كلاً من عمر صلاح حارس الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أحمد داوودا لمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى الحصول 13 مليون جنيه نظير انتقال محمد أبو جبل لصفوف الفريق الأبيض.

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