طلائع الجيش يتعاقد مع لاعب منتخب فلسطين

أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع ميشيل ميلاد طارق، لاعب المنتخب الأولمبى الفلسطينى مواليد 98، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات.

ليكون طلائع الجيش تعاقد حتي الان مع 8 لاعبين طلائع الجيش 7 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم

ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى، بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل وبذلك يكون ميشيل ميلاد الصفقة الثامنة.

واقام الفريق معسكر مغلق مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد،ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية بالإسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاث مباريات ودية مع الأنصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد.