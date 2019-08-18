شاهد.. مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة تشيلسي وليستر سيتي التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الثانية من الدوري الأنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره، وتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي، بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى من مانشستر يونايتد برباعية.

لكن المباراة ستكون صعبة على تشيلسي، والتي تأتي بعد أيام من مباراة السوبر الأوروبي،

التي جمعته بليفربول الأربعاء الماضي، ولعب خلالها 120 دقيقة، وهو ما سيجعل الفريق في حالة إجهاد.

على الجانب الآخر فأن ليستر سيتي هو الآخر يبحث عن تحقيق أول فوز له، بعد تعادله في الأسبوع الأول أمام وولفرهامبتون من دون أهداف.

شاهد مباراة تشيلسي وليستر سيتي :