بالصور.. بعثة الجودو تحتفل بحصد 8 ميداليات بدورة الألعاب الإفريقية

احتفلت بعثة منتخب مصر للجودو بحصد 8 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، بواقع 4 ذهبيات و4 برونزيات. وكانت اللاعبة المصرية كاريمان كامل قد توجت ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية في المغرب، في وزن فوق ٧٨ كجم. وفازت كاريمان في مباراة الترضية على زميلتها لاعبة المنتخب المصري سلمى الشاذلي، على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط المغربية. لاعبة المنتخب المصري سلمى الشاذلي، على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط المغربية. وبات منتخب مصر للجودو يمتلك في جعبته حاليا ٤ ميداليات ذهبية بالإضافة إلى ٤ برونزيات.

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