بالصور.. كاريمان كامل تحصد برونزية الجودو بالألعاب الإفريقية

توجت اللاعبة المصرية كاريمان كامل ببرونزية الجودو في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، في وزن فوق ٧٨ كجم. وفازت كاريمان في مباراة الترضية على زميلتها لاعبة المنتخب المصري سلمى الشاذلي، على صالة مولاي الأمير عبدالله بمدينة الرباط المغربية. مولاي الأمير عبدالله بمدينة الرباط المغربية. وبات منتخب مصر للجودو يمتلك في جعبته حاليا ٤ ميداليات ذهبية بالإضافة إلى ٤ برونزيات.

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