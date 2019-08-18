شاهد.. مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم لناشئي اليد

يلتقي منتخب مصر، مساء اليوم الأحد، نظيره الألماني في المباراة النهائية لكأس العالم للناشئين في كرة اليد تحت 19 عاما، والتي تقام حاليًا في مقدونيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة

السادسة مساءً، وستنقل المباراة عبر قناة "تايم سبورت" الفضائية، والصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد.

وكان منتخب مصر هزم منافسه البرتغالي بنتيجة

(41 - 36) في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب ألمانيا إلى النهائي بعد تخطي الدانمارك (31-23).

وتعد هذه المرة هي الأولى في التاريخ التي يتأهل فيها منتخب مصر للناشئين إلى المباراة النهائية لمونديال اليد، في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة.