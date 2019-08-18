رسميًا.. أشلي كول يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

أعلن اللاعب الإنجليزي أشلي كول لاعب ديربي كاونتي الإنجليزي الحالي، ونجم تشيلسي وآرسنال الأسبق اليوم الأحد عن إنهاء مسيرته في الملاعب الكروية.

وأصدر كول والذي لعب لفريقي روما ولوس أنجلوس الأمريكي

عن قراره في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" قائلا "إنه بعد تفكير شديد رأيت أن هذا هو الوقت المناسب لاعتزال كرة القدم".

وأكمل "الآن أستطيع النظر للخطوة القادمة، والتي أتمني أن تكون في التدريب، وأنا الآن أحصل علي دورات تدريبة من أجل ذلك الأمر".

وفاز كول بثلاثة عشر لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أثناء ارتدائه قميص تشيلسي، وتوج بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي.