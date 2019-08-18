الاتحاد يواجه بتروجت استعدادًا للبطولة العربية

قرر الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، مواجهة بتروجت وديا على ملعب حرس الحدود، ضمن الاستعدادات الأخيرة للسفر إلى الكويت لمواجهة العربى الكويتى، يوم 26 من شهر أغسطس الجارى، فى البطولة العربية للأندية.

وسوف تكون تلك المباراة بمثابة البروفة الأخيرة للاتحاد قبل السفر إلى الكويت.

ومن المقرر أن يقوم طلعت يوسف بتشكيل وخطة مواجهة العربى الكويتى لتكون خير بروفة لمواجهة البطولة العربية كما إنه استقر على عدم سفر الثلاثى

الأفريقى بناهينى وويلسون وأكورى وسيكون الإيفوارى رزاق سيسيه هو الوحيد ضمن قائمه البعثه المسافره للكويت التى ستضم 40 فرد منهم 22 لاعب و15 عضوا بالجهاز الفنى و3 أعضاء من المجلس على رأسهم إسماعيل محمد رئيس البعثة، على أن تغادر البعثة من مطار القاهرة يوم الجمعة القادمة.