ديبالا يتمسك بالبقاء في يوفنتوس الموسم المقبل

حسم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي قراره بالبقاء في البيانكونيري الموسم المقبل، بعد ربط اسمه بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل.
ونقلا عن صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، التي قالت أن باولوديبالا معجب بمشروع باريس سان جيرمان ولكنه لا يرغب في الرحيل عن السيدة العجوز، لإثبات نفسه لإدارة الفريق الإيطالي.
وأضافت الصحيفة" ديبالا مصمم على البقاء في يوفنتوسالموسم المقبل والعمل بجد، من أجل كسب مقعد أساسي في تشكيلة البيانكونيري في الموسم الجديد".
وإستطاع ديبالا أن يحرز هدف اليوفي الوحيد في المبارة الودية أمام تيرستينا الإيطالي، بطريقة رائعة وقام بتقبيل شعار النادي، ونشر صورة احتفاله على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق أسفلها "حتى النهاية".
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