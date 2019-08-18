رسميًا.. بايرن ميونخ يضم لاعب بروسيا مونشنجلادباخ

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأحد، عن ضمه لاعب منتخب فرنسا ميكائيل كويسانسي البالغ من العمر 20 عامًا قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ.

وأكد الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ أنه عقب إجراء كويسانسي الفحوصات الطبية كافة بنجاح، وقع على عقود أنضمامه للفريق لخمس سنوات حتي صيف 2024، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب

الجديد بتدريبات الفريق البافاري ابتداءاً من الأسبوع المقبل.

قال المدير الرياضي حسن صالح حميديتش "كويسانسي أفضل لاعب في بروسيا مونشنجلادباخ في الموسم الأول مع الفريق وهو يتمتع بمهارات عالية نتمني أن تتطور معنا بشكل أسرع، ونحن نثق أنه سيقدم الكثير

للفريق في المستقبل القريب".

تابع: "أنها تعتبر خطوة مهمة بالنسبة لي، وأنا جاهز للتحديات وفخور لارتداء قميص البايرن، وسعيد بوجود لاعبين فرنسيين وهذا سيساعدني علي الاندماج أكثر مع الفريق".

كانت بدايات كويسانسي كلاعب خط وسط بأكاديمية نادي نانسي قبل انتقاله إلى بروسيا مونشنجلادباخ بصيف 2017، وقد خاض 35 مباراة في الدوري الألماني، ومن المنتظر أن يتم تقديمه الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي بحضور حسن صالح حميديتش.