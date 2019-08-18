اخبار الرياضه

ماتويدي يتحدى سامي خضيرة ويرفض عرض موناكو

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

اعلان

فوت متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي الانتقال إلى موناكو مطلع هذا الأسبوع وتمسك بالبقاء في يوفنتوس حتى العام المقبل.

وسيواجه ماتويدي صعوبات كبيرة للعب الأدوار الأولى مع السيدة العجوز هذا الموسم، في ظل وجود رباعي الإرتكاز إيمري تشان وميراليم بيانيتش وآرون رامسي وسامي خضيرة فضلاً عن اللاعب الأوروجوياني الشاب رودريجو بينتانكور.

وأجرى موناكو محادثات جادة لاستقدام ماتويدي وزميله في السيدة العجوز دانييلي روجاني قبل غلق الميركاتو الصيفي مطلع الشهر المقبل.

Advertisements

اعلان

لكن إدارة موناكو فشلت في التوصل لاتفاق رسمي مع يوفنتوس، بعد أن طلب ماتويدي /32 عامًا/ الاستمرار حتى نهاية موسم 2020/2019.

بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس (صور: Getty)
بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس (صور: Getty)

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية ماتويدي اتخذ قراره، رفض موناكو لأنه يريد البقاء مع البيانكونيري حتى نهاية عقده في الصيف المقبل. كان من المتوقع رحيله بعد استمرار سامي خضيرة لموسم جديد، لكن يبدو أن إدارة يوفنتوس مستعدة للاحتفاظ بكليهما.

ويستعد المدير الفني ليوفنتوس ماوريتسيو ساري لاستبعاد ستة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في دور مجموعات ، ومن المتوقع أن يكون ماتويدي ضمن الاسماء المُستبعدة.

بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس (صور: Getty)
بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس (صور: Getty)
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماتويدي يتحدى سامي خضيرة ويرفض عرض موناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا