ماتويدي يتحدى سامي خضيرة ويرفض عرض موناكو

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فوت متوسط الميدان الفرنسي “بليز ماتويدي” الانتقال إلى موناكو مطلع هذا الأسبوع وتمسك بالبقاء في يوفنتوس حتى العام المقبل.

وسيواجه ماتويدي صعوبات كبيرة للعب الأدوار الأولى مع السيدة العجوز هذا الموسم، في ظل وجود رباعي الإرتكاز “إيمري تشان وميراليم بيانيتش وآرون رامسي وسامي خضيرة” فضلاً عن اللاعب الأوروجوياني الشاب “رودريجو بينتانكور”.

وأجرى موناكو محادثات جادة لاستقدام ماتويدي وزميله في السيدة العجوز دانييلي روجاني قبل غلق الميركاتو الصيفي مطلع الشهر المقبل.

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لكن إدارة موناكو فشلت في التوصل لاتفاق رسمي مع يوفنتوس، بعد أن طلب ماتويدي /32 عامًا/ الاستمرار حتى نهاية موسم 2020/2019.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية “ماتويدي اتخذ قراره، رفض موناكو لأنه يريد البقاء مع البيانكونيري حتى نهاية عقده في الصيف المقبل. كان من المتوقع رحيله بعد استمرار سامي خضيرة لموسم جديد، لكن يبدو أن إدارة يوفنتوس مستعدة للاحتفاظ بكليهما”.

ويستعد المدير الفني ليوفنتوس “ماوريتسيو ساري” لاستبعاد ستة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يكون ماتويدي ضمن الاسماء المُستبعدة.